Scuola, niente tampone per gli asintomatici: nuovo valzer di regole (Di venerdì 21 gennaio 2022) È trascorsa poco più di una settimana dal rientro in classe dopo le festività natalizie e tra quarantene, tamponi e didattica a distanza, i genitori italiani sono già allo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 21 gennaio 2022) È trascorsa poco più di una settimana dal rientro in classe dopo le festività natalizie e tra quarantene, tamponi e didattica a distanza, i genitori italiani sono già allo...

Advertising

HariSel95300131 : @magnomiche @silvio_garofalo @ilfoglio_it Mi ricordo che 'bruciai' scuola (col consenso di mio papà, ovviamente) pe… - FratLouis369 : @CvtieLuke96 sono a scuola e abbiamo orientamento quindi non stiamo facendo niente ma nessuno è stato con me - RassegnaZampa : #Scuola, niente #tampone per gli #asintomatici: nuovo valzer di regole - eleutaeria : non io laureata triennale che segue una magistrale e mio padre 'niente scuola oggi amore?' io non ce la posso fare - asideofmoon : E vabbé poco dopo scopriamo che fuori dalla scuola ci sono i m4fiosi, che non toccano nessuno a scuola perché c'è T… -