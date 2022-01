Prezzi alimentari, Coldiretti: “Aumenti record per pere, pasta e frutti di mare causa rincari di energia e concimi e cambiamento climatico” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con un aumento record dei Prezzi del 29,6% sono le pere a far registrare di gran lunga il maggior aumento dei listini al dettaglio tra i prodotti agroalimentari. Un’analisi Coldiretti sui dati Istat relativi all’inflazione mette sul podio dei rincari anche la pasta (+10,8%) e i frutti di mare (+9,8%) con il caro energia che impatta sul gasolio per rifornire i pescherecci a rischio di rimanere in banchina. E’ il risultato del mix tra caro bolletta – l’agroalimentare assorbe fino all’11% dei consumi industriali di energia totali – e cambiamenti climatici, tra gelate e siccità. La produzione di pere nel 2021 ha chiuso con 276 milioni di chili contro i 770 milioni di chili di cinque anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con un aumentodeidel 29,6% sono lea far registrare di gran lunga il maggior aumento dei listini al dettaglio tra i prodotti agro. Un’analisisui dati Istat relativi all’inflazione mette sul podio deianche la(+10,8%) e idi(+9,8%) con il caroche impatta sul gasolio per rifornire i pescherecci a rischio di rimanere in banchina. E’ il risultato del mix tra caro bolletta – l’agroalimentare assorbe fino all’11% dei consumi industriali ditotali – e cambiamenti climatici, tra gelate e siccità. La produzione dinel 2021 ha chiuso con 276 milioni di chili contro i 770 milioni di chili di cinque anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi alimentari Così l'inflazione entra nella partita del Quirinale L'ulteriore accelerazione dell'inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari, sia lavorati (da +1,4% di novembre a +2,0%) sia non lavorati (da +1,5% a +3,6%), ...

Allevamenti: spese raddoppiate, a rischio filiera La combinata aumento del costo dell'energia elettrica e delle materie prime alimentari, ma non solo ... "Ogni anno siamo abituati all'annuncio dell'aumento di prezzi e tariffe, ma non per questo ...

