Naspi 2022 | come funziona e tutte le novità di quest’anno

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il sostegno economico ai lavoratori che perdono involontariamente l’occupazione è garantito dall’INPS attraverso la “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” () introdotta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 in sostituzione di ASpI e MiniASpI. La, erogata su domanda dell’interessato ed in presenza di determinati requisiti contributivi, spetta ai lavoratori subordinati, compresi: Apprendisti; Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. La recente Manovra(Legge 30 dicembre 2021 numero 234) non ha risparmiato l’indennità di disoccupazione, introducendo alcune modifiche volte soprattutto ad alleggerire il ...

...venire maggiormente incontro alle famiglie iniziando da una proroga del permesso al 30 giugno, ... CIGS, CIG in Deroga, assegno ordinario, CISOA,e DIS - COLL e che, in ultimo, ma non per ...... beneficiari e requisiti 6 GennaioProseguendo con le novità, il comma 92 della Manovra ... ad esempio la. Ma non devono più aspettare tre mesi. Lo stesso comma 92 ha anche ampliato le ...Lo chiedono, dalla Regione Piemonte, il presidente Cirio e l'assessore Chiorino. Tra le ipotesi: estensione del congedo parentale Covid fino al 30 giugno 2022, sostegni alle PMI e un “rimborso a saldo ...Novità importante sui pagamenti del reddito di cittadinanza. Gli importi saranno maggiorati, ma solo per qualche mese ...