Australian Open 2022, Matteo Berrettini: "A inizio quinto set ho pensato solo a lottare, sono le partite che sogno di giocare e vincere" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Matteo Berrettini, dopo oltre quattro ore di lotta incessante, è riuscito a superare l'ostacolo rappresentato dalla testa di serie numero 31, lo spagnolo Carlos Alcaraz, diventando così il primo italiano a raggiungere per cinque Slam consecutivi gli ottavi di finale. In totale, il suo conteggio ammonta a quota otto; soltanto a Melbourne non è riuscito ad andare oltre questo scoglio, ma solo perché nei fatti non è mai riuscito a giocare nella domenica o nel lunedì down under. Così il romano a fine match, direttamente in campo di fronte a Jim Courier: "Alcaraz potrà solo migliorare giocando partite come questa. sono stato fortunato a vincere oggi, è bravo. Mi sentivo in fiducia nel terzo, un paio di game ero 0-30, mi sembrava di avere la partita in ...

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER AL TERZO TURNO Battuto Johnson in tre set (6-2, 6-4, 6-3) #SkySport… - OA_Sport : #AusOpen Tutti lo avevano dato per sfavorito e la condizione fisica non è al meglio: la vittoria di Berrettini di o… - acajouli : RT @Adnkronos: Vittoria in 5 set di #Berrettini contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. #AustralianOpen -