Senegal-Capo Verde: quando scenderà in campo Koulibaly (Di giovedì 20 gennaio 2022) Continua il percorso del Senegal di Koulibaly in Coppa d’Africa, che affronterà negli ottavi di finale il Capo Verde. FOTO: Getty Images – Koulibaly, Senegal Dopo aver superato la fase a gironi, qualificandosi prima, la squadra del difensore azzurro scenderà in campo martedì 25 gennaio alle ore 17:00 per conquistare l’accesso ai quarti. Qualora il Senegal dovesse vincere, la partita relativa ai quarti di finale è in programma per il 30 gennaio. Koulibaly potrebbe quindi restare lontano da Napoli ancora a lungo in base agli esiti dei futuri scontri diretti. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Continua il percorso deldiin Coppa d’Africa, che affronterà negli ottavi di finale il. FOTO: Getty Images –Dopo aver superato la fase a gironi, qualificandosi prima, la squadra del difensore azzurroinmartedì 25 gennaio alle ore 17:00 per conquistare l’accesso ai quarti. Qualora ildovesse vincere, la partita relativa ai quarti di finale è in programma per il 30 gennaio.potrebbe quindi restare lontano da Napoli ancora a lungo in base agli esiti dei futuri scontri diretti.

