Il numero dei decessi per Covid potrebbe essere sbagliato. E non di poco (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Il bilancio globale delle vittime della pandemia di Covid-19 è di circa 5,5 milioni, ad oggi. Ma questa cifra potrebbe essere errata, riferiscono alcuni scienziati in un articolo su Nature. Alcuni dati ufficiali, infatti potrebbero essere calcolati in maniera inesatta o parziale. Ad esempio, riportano gli esperti, centinaia di Paesi non raccolgono statistiche affidabili sui decessi previsti o effettivi, o non le rilasciano in modo tempestivo. Inoltre, altri non tengono conto delle registrazioni dell'eccesso di mortalità, una metrica che implica il confronto di tutti i decessi registrati con quelli che dovrebbero verificarsi. All'inizio della pandemia, paesi come i Paesi Bassi hanno contato solo le persone morte in ospedale dopo essere risultate ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Il bilancio globale delle vittime della pandemia di-19 è di circa 5,5 milioni, ad oggi. Ma questa cifraerrata, riferiscono alcuni scienziati in un articolo su Nature. Alcuni dati ufficiali, infattirocalcolati in maniera inesatta o parziale. Ad esempio, riportano gli esperti, centinaia di Paesi non raccolgono statistiche affidabili suiprevisti o effettivi, o non le rilasciano in modo tempestivo. Inoltre, altri non tengono conto delle registrazioni dell'eccesso di mortalità, una metrica che implica il confronto di tutti iregistrati con quelli che dovrebbero verificarsi. All'inizio della pandemia, paesi come i Paesi Bassi hanno contato solo le persone morte in ospedale doporisultate ...

Il numero dei decessi per Covid potrebbe essere sbagliato. E non di poco

