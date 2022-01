“Danny The Dog”: cani, padroni e botte da orbi questa sera su Rai 4 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Louis Letterier non è mai stato un regista abituato a lavorare di fioretto: da “The Transporter” (2002) a “Scontro tra titani” (2010), evoluzione volgare di quel filone action-mitologico nato con il “300” di Frank Miller, il regista si è sempre trovato a proprio agio con prodotti dove sono l’azione, l’adrenalina e il concetto di cinema come videogame a fare da padroni. Poca speculazione, molti schiaffi. Nella sua filmografia, “Danny the Dog” rappresenta in qualche modo una (parziale) eccezione. Danny (Jet Li) è orfano, praticamente muto e capace di uccidere un uomo a mani nude in un batter d’occhio. E’ il cane da guardia eletto del gangster Bart (Bob Hoskins): cane in tutti i sensi, visto che è stato cresciuto in cattività e obbedisce solo agli ordini del boss e padrone, che lo controlla tramite un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Louis Letterier non è mai stato un regista abituato a lavorare di fioretto: da “The Transporter” (2002) a “Scontro tra titani” (2010), evoluzione volgare di quel filone action-mitologico nato con il “300” di Frank Miller, il regista si è sempre trovato a proprio agio con prodotti dove sono l’azione, l’adrenalina e il concetto di cinema come videogame a fare da. Poca speculazione, molti schiaffi. Nella sua filmografia, “the Dog” rappresenta in qualche modo una (parziale) eccezione.(Jet Li) è orfano, praticamente muto e capace di uccidere un uomo a mani nude in un batter d’occhio. E’ il cane da guardia eletto del gangster Bart (Bob Hoskins): cane in tutti i sensi, visto che è stato cresciuto in cattività e obbedisce solo agli ordini del boss e padrone, che lo controlla tramite un ...

Advertising

CorrNazionale : In prima serata su #Rai4 in onda il film “Danny the dog” con Morgan Freeman e Bob Hoskins: ecco la trama della pell… - danny_ferrarese : RT @Fletcher_Lynd: arrivo certamente tardi, perché è di 5 mesi fa, ma se qualcun altro, come me, se lo fosse perso, consiglio questo breve… - Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, giovedì #20gennaio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: #DOCNelleTueMani ?? @RaiDue: “Un matrimon… - RaiQuattro : Alle 21.20 ciclo #Action con il cult 'Danny the Dog' (2005) Jet Li, Morgan Freeman e Bob Hoskins Danny, addestrato… - cd_danny : RT @WarnerBrosIta: Per Batman e Catwoman la vendetta equivale a giustizia. Guarda ora il nuovo trailer di The Batman. Dal 3 marzo solo al c… -