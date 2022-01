Rigopiano | 5 anni fa la tragedia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Erano i giorni della grande emergenza neve e tutto l’Abruzzo soffriva dei disagi dell’isolamento. Nella regione, già sconvolta dal maltempo, la mattina del 18 gennaio 2017 si verificarono tre scosse di terremoto di magnitudo importante. All’interno dell’hotelnel comune di Farindola (Pescara) in quel momento c’erano 40 persone (28 ospiti, di cui quattro bambini, e 12 dipendenti), rimasti ‘imprigionati’, dopo che la forte nevicata aveva bloccato la strada che collegava il rifugio col fondovalle: nonostante gli appelli, infatti, non si era riusciti a trovare una turbina spazzaneve per liberare il percorso. Probabilmente proprio a causa delle scosse, a cui seguirono tutta una serie di repliche nel pomeriggio, intorno alle 17 un blocco di neve e detriti si staccò dalla montagna alle spalle del resort, una struttura moderna, realizzata a quota 1.200 metri sul ...

Advertising

emergenzavvf : #18gennaio, 5 anni fa la slavina che travolse l’hotel a #Rigopiano (PE) con gli ospiti all’interno. Per la compless… - DPCgov : Sono trascorsi cinque anni dal tragico #18gennaio 2017 quando una slavina travolse l'hotel #Rigopiano. Nel cuore di… - RaiNews : 'Continuavo a chiamare perché nessuno mi credeva' . Quintino Marcella ricorda i suoi tentativi di chiamare i soccor… - forzaitaliota : RT @msgelmini: Cinque anni fa la valanga sull’hotel di #Rigopiano che uccise 29 persone. Tra le vittime anche i genitori di Riccardo, Pierg… - SaCe86 : Rigopiano, 5 anni fa la tragediama la giustizia è lenta -

Ultime Notizie dalla rete : Rigopiano anni

Dopo passati già cinquedal 18 gennaio 2017 e quanto accaduto in Abruzzo non è stato dimenticato, soprattutto dai ... ghiaccio e detriti che sommerse l' Hotel, nato come rifugio alpino ......duramente il Centro Italia provocarono una valanga che si scagliò contro l'Hotel, ex ... A distanza di 5il comitato delle vittime, attraverso una nota ufficiale, chiedono ancora la ...Cinque anni fa la tragedia di Rigopiano: i nomi di tutte le vittime. A dare l'allarme, quasi in diretta, fu il cuoco Giampiero Parete ...Ventinove le vittime seppellite dalla valanga, undici i superstiti. I ritardi dei soccorsi e le responsabilità da chiarire in un processo mai partito ...