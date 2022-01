Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 17 gennaio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 18 gennaio 2022): idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. ATTENZIONE: a causa di un problema tecnico, id’ascolto saranno diffusi in ritardo.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Non mi lasciare ha totalizzato in media spettatori, % di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto spettatori (share %). La puntata di Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato spettatori (%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso si è portata a casa spettatori ( %) nel primo episodio e (%) nel secondo, mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha intrattenuto spettatori (%). Su Rete4 la ...