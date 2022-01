Juventus | De Ligt salta la Sampdoria | il motivo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel match di Coppa Italia contro la, ladovrà fare a meno di DeOltre a Kean e Allegri (squalificati), anche Matthijs desalterà gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la, in programma domani all’Allianz Stadium. Il? In occasione della finale della scorsa edizione contro l’Atalanta ha ricevuto un cartellino giallo da diffidato. Squalifica che sconterà domani contro i blucerchiati. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria, ladovrà fare a meno di DeOltre a Kean e Allegri (squalificati), anche Matthijs desalterà gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma domani all'Allianz ......, mentre De Sciglio e Alex sandro saranno titolari. Rabiot e Locatelli in mezzo, poi Kulusevski. Davanti potrebbe toccare a Kaio Jorge assieme a Morata. Queste le probabili formazioni:(...Negli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria, i bianconeri non potranno contare su De Ligt, Allegri e Kean: motivi diversi per tutti e tre. Anche per la Juventus inizia la Coppa Italia 2021/2022.Calciomercato Juventus, letteralmente una bomba che potrebbe stravolgere il campionato italiano. I bianconeri sono decisi.