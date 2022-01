Calcio | Roma | risentimento al quadricipite per Pellegrini | torna dopo la sosta

Advertising

CorSport : #Roma, e se provassimo a sognare #Dybala??? - juventusfc : 81' | Calcio di rigore per la Roma ed espulso @mdeligt_04 ???????????????????????????????? - OfficialASRoma : CALCIO D'INIZIO! ?? DAJE ROMA DAJEEEE! ???? #RomaJuve - andreastoolbox : Pellegrini, infortunio al quadricipite: la Roma lo riavrà dopo la sosta. News | Sky Sport - mrandroid02 : Roma, esami per Pellegrini: escluse lesioni ma rientra dopo la sosta -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma

Il capitano dellaLorenzo Pellegrini, infortunatosi ieri nel riscaldamento prima del match con il Cagliari, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali. Le visite hanno evidenziato un risentimento ...ARTICOLO IN AGGIORNAMENTOIl nuovo direttore sportivo della Salernitana ha parlato in conferenza stampa "Salerno rappresenta per me un fantastico trampolino di rilancio. Non sono qui per andare altrove, ma vorrei che la mia ri ...Gli esami hanno evidenziato un problema al quadricipite, già precedentemente infortunato. Il rientro di Pellegrini è previsto dopo la sosta. Lorenzo Pellegrini tornerà dopo la sosta e salterà dunque l ...