Sophie scioccata dalle rivelazioni di Giacomo | “Non pensavo aveste avuto una storia”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Era iniziato tutto come una bella chiacchierata in notturna nella casa del Grande Fratello VIP 6, è finita con delle scottantiche oggi hanno fatto il giro del web di prima mattina.Urtis ieri ha parlato di una sua relazione molto importante con un uomo sposato. Non ha fatto il nome ma si è capito, almeno a detta dei telespettatori, chi sia questa persona. Il motivo è molto semplice e non sta tanto nei dettagli con i quali Urtis ha descritto la sua relazione quanto nella conversazione conCodegoni. E’ infatti intorno a lei che ruota tutto. La vippona stava ascoltando le parole diquando ha capito a chi si stesse riferendo: “Io nonmi ha detto si Giacomino l’ho conosciuto in aeroporto, poi vi vedo a cena ma non mi aveva detto nulla” ha raccontato la Codegoni. ...