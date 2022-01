Siria: ergastolo in Germania a ex torturatore per Assad (Di giovedì 13 gennaio 2022) Anwar Raslan, ex colonnello dei servizi di intelligence Siriani con un ruolo di primo piano nella repressione del dissenso politico sotto Bashar al - Assad, accusato della morte di molti prigionieri e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Anwar Raslan, ex colonnello dei servizi di intelligenceni con un ruolo di primo piano nella repressione del dissenso politico sotto Bashar al -, accusato della morte di molti prigionieri e ...

Advertising

RadioBullets : #Siria Anwar Raslan, ex colonnello servizi intelligence siriani in primo piano nella repressione del dissenso polit… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Germania, ergastolo al torturatore di Assad: 'In Siria crimini contro l'umanità' [di Francesca Caferri] - vicinipaola_ : RT @alswolf: ?? #Coblenza: ergastolo a #AnwarRaslan, ex colonnello del regime di #Assad, per i crimini contro l'umanità in #Siria La 'norma… - Mattia88261 : Oggi centinaia di migliaia di siriane e siriani imprigionate o costrette all'esilio hanno conquistato una piccola v… - ANSA_med : Siria: ergastolo in Germania a ex torturatore per Assad -