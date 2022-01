Nuda davanti alla Chiesa, la 24enne brutalizzata da Putin per questo scatto: immagini esplicite | Guarda (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rischia il carcere per una foto Polina Murugina, l'influencer che ha posato Nuda davanti a una Chiesa. La ragazza, 24enne russa, potrà essere sanzionata con una multa di oltre 4 mila dollari o un anno di carcere se dovesse essere dichiarata colpevole di "aver insultato i sentimenti religiosi dei credenti". Polina, interamente ricoperta di tatuaggi, si è fatta immortalare senza vestiti davanti all'Intercessione della Beata Vergine Maria a Mosca, facendo in men che non si dica diventare virale lo scatto. Dopo la denuncia alla polizia, Polina ha cancellato il profilo Instagram dove l'immagine era stata pubblicata. Ma questo potrebbe non bastare, perché una legge approvata in Russia nel 2013 criminalizza quelli che vengono ritenuti "insulti ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rischia il carcere per una foto Polina Murugina, l'influencer che ha posatoa una. La ragazza,russa, potrà essere sanzionata con una multa di oltre 4 mila dollari o un anno di carcere se dovesse essere dichiarata colpevole di "aver insultato i sentimenti religiosi dei credenti". Polina, interamente ricoperta di tatuaggi, si è fatta immortalare senza vestitiall'Intercessione della Beata Vergine Maria a Mosca, facendo in men che non si dica diventare virale lo. Dopo la denunciapolizia, Polina ha cancellato il profilo Instagram dove l'immagine era stata pubblicata. Mapotrebbe non bastare, perché una legge approvata in Russia nel 2013 criminalizza quelli che vengono ritenuti "insulti ai ...

Lorenzxo2 : RT @SecolodItalia1: Influencer posa nuda davanti a una chiesa di Mosca: in Russa non gliela fanno passare liscia - chima20178 : RT @SecolodItalia1: Influencer posa nuda davanti a una chiesa di Mosca: in Russa non gliela fanno passare liscia - 8foctdr67 : RT @SecolodItalia1: Influencer posa nuda davanti a una chiesa di Mosca: in Russa non gliela fanno passare liscia - SecolodItalia1 : Influencer posa nuda davanti a una chiesa di Mosca: in Russa non gliela fanno passare liscia - infoitestero : Polina Murugina: l’influencer che posa nuda davanti a una chiesa e rischia il carcere in Russia -