L’ultima gaffe di Alessandro Di Battista | “Draghi non capisce di economia” Il web lo ridicolizza

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “per me nonnulla di politica. Tra l’altro, poco anche di”. E’ il giudizio un po’ strampalato cheDi, ospite di Cartabianca su Raitre, ha espresso sul presidente del Consiglio Marioin un botta e risposta con Paolo Mieli. (VIDEO) Che sia giusto e legittimo criticare il premier, non ci piove. Che lo si accusi di non capirne di, dopo essere stato presidente della Bce, se non è una, di sicuro è una provocazione non particolarmente intelligente, che sul web ha scatenato un’ondata di reazioni ironiche contro l’ex militante del M5S. Die Santana… che non sa suonare “Santana non sa suonare”, “Zuckerberg nonnulla di ...