Azerion | fusione con EFIC1 e quotazione in Borsa | i protagonisti ne parlano a QuiFinanza

(Di martedì 11 gennaio 2022), società di media e intrattenimento digitale in forte crescita, ed, società europea di acquisizioni a scopo speciale, annunciano congiuntamente di aver raggiunto un accordo per creare unache portaa diventare una società quotata in. La newco si chiameràGroup NV e inizierà le contrattazioni sul listino Euronext delladi Amsterdam all’inizio di febbraio del 2022. Con un valore aziendale di 1,3 miliardi di euro, laaziendale fraedrafforzerà il posizionamento dicome potenza europea nel settore dell’intrattenimento digitale (ricavi netti di 83,5 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021) facilitando l’accesso ai mercati ...

Ultime Notizie dalla rete : Azerion fusione

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle smart TV e OTT, Whale Eco può fornire servizi flessibili per soddisfare le esigenze dei produttori di televisori di alto livello come Philips, AOC, TC ...Le soluzioni pubblicitarie del fornitore tecnologico di OTT e smart TV saranno integrate con la piattaforma programmatic di Azerion, Improve Digital. Zeasn offre soluzioni per la smart TV attraverso i ...