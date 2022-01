Diretta Roma - Juve ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma - È il big match della seconda giornata del girone di ritorno della Serie A, una delle sfide più affascinanti e sentite del campionato italiano. All'Olimpico la Roma di José Mourinho ospita la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 gennaio 2022)- È il big match della seconda giornata del girone di ritorno della Serie A, una delle sfide più affascinanti e sentite del campionato italiano. All'Olimpico ladi José Mourinho ospita la ...

Advertising

salvione : Diretta Roma-Juve ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni - CorriereCitta : Roma-Juventus in diretta tv e streaming su Sky o Dazn? Orario e dove vederla live - MondoBN : LIVE MBN, Segui con noi la diretta di - TommasoFef : Io e @MicaMonterosso già pronti per il social club in diretta dall'outlet a porte di Roma - RedazioneLaNews : #Roma Inter-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming -