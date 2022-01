Caso Epstein, spunta una nuova testimone: “Virginia Giuffre mi disse che era andata a letto col principe Andrea, a Londra” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Virginia mi disse che era andata a letto con il principe Andrea a Londra”. spunta una nuova testimonianza contro il figlio della regina Elisabetta, coinvolto nella vicenda dello scandalo sessuale connesso alla frequentazione del defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein. Dopo che i legali del duca di York hanno chiesto l’archiviazione della causa civile intentata contro di lui negli Usa da Veronica Giuffre, una delle presunte vittime (all’epoca minorenne) del faccendiere e dei suoi amici vip, il Daily Mail rende nota la ricostruzione di Carolyn Andriano, un’altra delle testimoni al processo a New York contro Ghislaine Maxwell, riconosciuta colpevole di traffico di minorenni e complice di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) “miche eracon il”.unatestimonianza contro il figlio della regina Elisabetta, coinvolto nella vicenda dello scandalo sessuale connesso alla frequentazione del defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey. Dopo che i legali del duca di York hanno chiesto l’archiviazione della causa civile intentata contro di lui negli Usa da Veronica, una delle presunte vittime (all’epoca minorenne) del faccendiere e dei suoi amici vip, il Daily Mail rende nota la ricostruzione di Carolyn Andriano, un’altra delle testimoni al processo a New York contro Ghislaine Maxwell, riconosciuta colpevole di traffico di minorenni e complice di ...

