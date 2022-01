Vidal | che stangata | è arrivata la squalifica!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il Cile dovrà fare a meno di Arturonelle prossime fondamentali partite di qualificazione a Qatar 2022 contro Argentina, Bolivia e Brasile. Il centrocampista dell’Inter è stato infatti squalificato per tre turni a seguito di quanto accaduto lo scorso 17 novembre nel corso di una sfida contro l’Ecuador., espulsioneNella contesa di un pallone aereo,ha colpito in questo modo lo sfortunato Felix Torres Caicedo. Le sue scuse non sono bastate: il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, lasciando la propria nazionale in 10 uomini. Il gesto è costato carissimo: il Chile ha infatti perso quella partita fondamentale per le qualificazioni ai mondiali. Ad oggi, la Roja si trova al terzo posto nel girone, a meno 1 da ...