Bufera Gf Vip | Altro che espulsione | Katia premiata da Signorini | Non potrà essere nominata Il web si infuria “Tutto già deciso”

(Di sabato 8 gennaio 2022)vs Lulù è stato il leight motiv della puntata di ieri sera del Gf Vip. “Casa spaccata in due fazioni, occorre da parte mia fare chiarezza. Entro nella Casa perché i concorrenti hanno perso le linee guida di questo programma”. Così Alfonsoin apertura della puntata in onda venerdì 7 gennaio 2022. Il demiurgo del Grande Fratello Vip hadi entrare fisicamente nella dimora di Cinecittà per richiamare alcuni concorrenti, che evidentemente sono andati oltre i limiti. Insulti, parolacce, frasi omofobe e a sfondo razziale e chi più ne ha più ne metta: questo e moltosi è visto negli ultimi giorni. Il web è esploso, in particolar modo controRicciarelli, di cui è stata chiesta a gran voce la squalifica. Cosa che naturalmente non è avvenuta. Ma si proceda con ordine. Pronti ...

Corriere dello Sport

- - >su Katia Ricciarelli: standing ovation per il tweet di Tommaso Zorzi E mai come in questa occasione, l'opinione pubblica è tutta schiarata contro Katia Ricciarelli . Frasi come 'ricc**...Una petizione su Change.org per squalificare Katia Ricciarelli dal Grande Fratello. E contro la cantante di Rovigo anche il trending topic, primo su Twitter con l'hasthag #...una taledi ...Il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha commentato a modo suo i ripetuti scivoloni e le frasi di pessimo gusto pronunciate della soprano nella Casa ...Katia Ricciarelli resta in Casa. La soprano, finita nella bufera delle polemiche per le sue frasi volgari e offensive nei confronti di alcuni coinquilini della Casa del GF Vip, questa ...