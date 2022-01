Rooney Mara sarà Audrey Hepburn nel biopic Apple diretto da Luca Guadagnino

Advertising

martaforsyth : @pondgitsun3 VOGLIO PIANGERE ADORO ROONEY MARA - pondgitsun3 : BIOPIC???? AUDREY HEPBURN????? LUCA GUADAGNINO???? ROONEY MARA?????? anche oggi user drama lama ha vinto - 47_Sydney : Le notizie, quelle interessanti e potenzialmente belle ?? A parte che tutti hanno sempre affermato che si assomiglia… - livia94077553 : Alla fine i produttori presero la decisione che l'assunzione di Lohan sarebbe stata rischiosa a causa dei suoi prob… - elisaxabitudine : Questo molto consigliato se avete bisogno di sentirvi dei puntini minuscoli in mezzo a miliardi di insignificanti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Rooney Mara

BadTaste.it

Da Variety e The Wrap giunge notizia cheinterpreterà Audrey Hepburn in un film biografico che Luca Guadagnino dirigerà per gli Apple Studios.sarà anche produttrice del film che il regista italiano dirigerà su una ...Il film di del Toro vede protagonista Bradley Cooper insieme ad un cast stellare:, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman e perfino Romina Power, in un ...Rooney Mara sarà l'icona di stile Audrey Hepburn in un biopic sulla sua vita diretto da Luca Guadagnino e e prodotto da Apple. Rooney Mara si prepara a interpretare l'icona di stile Audrey Hepburn i u ...Nel 1947 Tyrone Power, mito della Hollywood dei tempi d'oro e padre di Romina Power, fu protagonista de La fiera delle illusioni, film tratto dal romanzo di William Lindsay Gresham. Ora il regista mes ...