GF Vip, i “clan” della Casa. Katia Ricciarelli difesa da Soleil e Manila Nazzaro. La cantante ritiene di essere nel giusto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti sono ormai divisi in gruppi, soprattutto dopo la sfuriata tra Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié. Ci sono alcune vippone che ritengono che la cantante sia spesso tutelata solo perché più adulta rispetto agli altri. Nel daytime del 6 gennaio, Sophie Codegoni ha detto in confessionale: «Bisogna dare un peso alle parole. Qui dentro sono state dette tante volte cose cattive, che non vanno bene e vengono sempre giustificate con «Eh, ma è una donna grande, appunto per questo mi aspetto di più». Manila Nazzaro e Soleil Sorge, invece, sono dalla parte di Katia. Dopo lo scontro, la cantante ritiene di essere nel giusto e di avere ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tensione nelladel Grande Fratello Vip. I concorrenti sono ormai divisi in gruppi, soprattutto dopo la sfuriata trae Lulù Hailé Selassié. Ci sono alcune vippone che ritengono che lasia spesso tutelata solo perché più adulta rispetto agli altri. Nel daytime del 6 gennaio, Sophie Codegoni ha detto in confessionale: «Bisogna dare un peso alle parole. Qui dentro sono state dette tante volte cose cattive, che non vanno bene e vengono sempre giustificate con «Eh, ma è una donna grande, appunto per questo mi aspetto di più».Sorge, invece, sono dalla parte di. Dopo lo scontro, ladinele di avere ...

Advertising

leggoit : GF Vip, i “clan” della Casa. Katia Ricciarelli difesa da Soleil e Manila Nazzaro - Silva10132479 : Alfonso VIA! COME MAI 95% VIP SONO DI SUD? A SOPRA TUTTO MADE DI NAPOLI! PUOI ABRONSATISSIMIsono come clu, clus cla… -