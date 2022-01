(Di giovedì 6 gennaio 2022) La decisione dopo 19 pettorali scesi in pista(CROAZIA) - Sono solo 19 i pettorali scesi in pista nellospeciale di, tappa valevole per ladel2021/22 di sci ...

brontolodesign : @Cruf3 Stanno facendo a gara a chi fa più figuracce tra sci alpino,tennis e calcio ?????? - Giornaleditalia : #italpresssport Sci Alpino, cancellato lo Slalom di Coppa del Mondo a Zagabria - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Dopo 19 atleti scesi e pesanti interruzioni è arrivata decisione finale ??????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Zagreb ht… - Eurosport_IT : Dopo 19 atleti scesi e pesanti interruzioni è arrivata decisione finale ??????? #EurosportSCI | #FISAlpine |… - RSIsport : ????? Tragicomico spettacolo a Zagabria: slalom maschile annullato dopo continue interruzioni per sistemare la pista -

... tappa valevole per la Coppa del Mondo 2021/22 dimaschile, prima della cancellazione definitiva. Dopo il rinvio di un giorno, le condizioni sulla pista croata non migliorano ...Ad esempio Michaela Shiffrin, la stella più luminosa dellofemminile, è stata costretta a saltare le prove tecniche di Lienz. Altre sono state fermate pur non accusando sintomi debilitanti.ZAGABRIA - Condizioni della neve impraticabili, dopo 19 atleti scesi e pesanti interruzioni arriva la decisione finale: lo slalom maschile viene definitivamente cancellato dopo il rinvio di ieri. Al ...Dopo una lunga attesa la direzione gara ha deciso di cancellare, per la seconda volta in due giorni, lo slalom maschile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.