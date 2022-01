Roma | stacca la lingua a morsi al compagno dopo una lite per gelosia | choc in un b&b di Trastevere

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Vacanzene da brivido e con finale pulp per una coppia di turisti del Belgio, lui professore universitario 40enne, lei 43enne, alloggiati in un B&b di. Prima la cena in un...

Vacanze romane da brivido e con finale pulp per una coppia di turisti del Belgio, lui professore universitario 40enne, lei 43enne, alloggiati in un B&b di Trastevere . Prima la cena in un locale del ...Hanno litigato e poi lei, fingendo una pace, si è avvicinata e, con la scusa di un bacio, gli ha staccato un pezzo di lingua con un morso . A ricostruire il caso, i carabinieri che hanno arrestato una ...Vacanze romane da brivido e con finale pulp per una coppia di turisti del Belgio, lui professore universitario 40enne, lei 43enne, alloggiati in un B&b di Trastevere. Prima la cena in ...La donna in un primo momento ha negato le accuse ma la sua versione dei fatti è stata ritenuta non credibile E’ successo in un b&b a Roma, nella centralissima zona di Trastevere: protagonisti due turi ...