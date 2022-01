Juventus-Napoli, Osimehn sui social: “In bocca al lupo ragazzi” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Manca poco al big match di questa sera tra Juventus e Napoli. Tanti gli assenti in entrambe le squadre a causa della nuova ondata Covid che sta colpendo la Serie A. Tra questi Victor Osimhen, risultato positivo qualche giorno fa e costretto a rimandare il suo rientro in campo. L’attaccante azzurro ha mandato il suo “in bocca al lupo” alla squadra tramite i suoi profili social, con una foto di una vecchia sfida con i bianconeri. in bocca al lupo ragazzi @sscNapoli pic.twitter.com/tFRoSqXk5k — victor osimhen (@victorosimhen9) January 6, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Manca poco al big match di questa sera tra. Tanti gli assenti in entrambe le squadre a causa della nuova ondata Covid che sta colpendo la Serie A. Tra questi Victor Osimhen, risultato positivo qualche giorno fa e costretto a rimandare il suo rientro in campo. L’attaccante azzurro ha mandato il suo “inal” alla squadra tramite i suoi profili, con una foto di una vecchia sfida con i bianconeri. inal@sscpic.twitter.com/tFRoSqXk5k — victor osimhen (@victorosimhen9) January 6, 2022 SportFace.

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - callmefeffe : Le partite non si possono non giocare , quindi il Napoli deve giocare con 3 giocatori contro la Juventus. Mi sembra giustissimo - mattiatml : @SNAPOLI24 Juventus vs Napoli dello scorso anno. -