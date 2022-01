Crollo Poggioreale: un numero di telefono per i familiari dei defunti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli. – L’Amministrazione Comunale, d’intesa con la Curia e gli Enti Titolari del censimento dei loculi, è impegnata a garantire assistenza alle famiglie dei defunti rimasti coinvolti dal Crollo al cimitero di Poggioreale. Di seguito il contatto delle Arciconfraternite utile a reperire le necessarie informazioni da domani 7 gennaio: 0815516753; dalle ore 9 alle 17 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli. – L’Amministrazione Comunale, d’intesa con la Curia e gli Enti Titolari del censimento dei loculi, è impegnata a garantire assistenza alle famiglie deirimasti coinvolti dalal cimitero di. Di seguito il contatto delle Arciconfraternite utile a reperire le necessarie informazioni da domani 7 gennaio: 0815516753; dalle ore 9 alle 17 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

