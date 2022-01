Quirinale tra Covid-19 e trattative bloccate | su Berlusconi stallo tra Lega e PD | il M5S “commissaria” Conte

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per il fischio d’inizio mancano solo 20 giorni, ma sulil clima all’interno e tra i partiti è già incandescente. Matteo Salvini cerca di fare l’arbitro, ma il nome di Silvio, che lasostiene, blocca ogni possibile trattativa con PD e Movimento 5 Stelle. Sono proprio i pentastellati a mostrarsi più allo sbaraglio, con il partito che sconfessa la linea di Giuseppe, cercando anzi di “rlo” affiancandogli i capigruppo di Camera e Senato. Le truppe sono fuori controllo, e il livello di incertezza cresce anche a causa del-19, che potrebbe costringere alcuni dei grandi elettori a non partecipare alle votazioni. La soluzione sembra essere il voto a distanza, ma le difficoltà logistiche sembrano difficili da superare. ...

... "Solo opera di un mitomane" GIANNA NANNINI SI CANDIDA ALRocker più nota d'Italia e ... Marta Cartabia, ministra della Giustizia, èle più apprezzate, ma non dimentichiamo le strade che ...A sorpresa, la maggioranza dei senatori del M5S che, lo ricordiamo, e' il primo gruppoi grandi ... Le iniziative dei senatori M5S e dei (pochi) deputati piddini hanno irritato il, perche' ...Ai microfoni di iNews24, Matteo Loria, presidente dell’Associazione nazionale presidi della Lombardia, racconta la situazione delle scuole.“Non mi sento sconfessato“. “Ne parleremo la settimana prossima in una riunione congiunta con i deputati e senatori, quindi chi ha da parlare parlerà in quella occasione. Ora – aggiunge – anticipazion ...