Djokovic e Muhammad Alì: due casi di comunicazione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le prime pagine dei giornali di tutto il mondo parlano delle polemiche scatenate dalla deroga concessa dalle autorità australiane a Novak Djokovic per partecipare agli Australian Open. Un pessimo messaggio mentre siamo ancora nel pieno della pandemia da covid: l’Australia baratta la difesa di un principio (la legge è uguale per tutti) con l’inseguimento di un beneficio economico? A chiunque altro, infatti, è vietato entrare in quel paese senza vaccino, ma non al campione sportivo che farà contenti gli sponsor della competizione di tennis. Un caso che riporta alla mente un episodio di tanti anni fa, di segno molto diverso ma per alcuni versi simile: il rifiuto nel 1967 di Muhammad Ali di combattere nella guerra del Vietnam, dichiarandosi obiettore di coscienza. Quel suo annuncio gli valse una reazione durissima dalle autorità statunitensi: arresto, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le prime pagine dei giornali di tutto il mondo parlano delle polemiche scatenate dalla deroga concessa dalle autorità australiane a Novakper partecipare agli Australian Open. Un pessimo messaggio mentre siamo ancora nel pieno della pandemia da covid: l’Australia baratta la difesa di un principio (la legge è uguale per tutti) con l’inseguimento di un beneficio economico? A chiunque altro, infatti, è vietato entrare in quel paese senza vaccino, ma non al campione sportivo che farà contenti gli sponsor della competizione di tennis. Un caso che riporta alla mente un episodio di tanti anni fa, di segno molto diverso ma per alcuni versi simile: il rifiuto nel 1967 diAli di combattere nella guerra del Vietnam, dichiarandosi obiettore di coscienza. Quel suo annuncio gli valse una reazione durissima dalle autorità statunitensi: arresto, ...

