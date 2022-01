Sanità, Nappi (Lega): “Cardarelli vittima sacrificale? Ora risposte” (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’acuirsi della pressione sugli ospedali campani in questi giorni, ci pone nuovamente di fronte al problema della sostenibilità del sistema sanitario locale e mette in luce tutti i paradossi e i limiti della gestione deluchiana.Mentre al Cardarelli, infatti, si stanno convertendo reparti normali in reparti Covid tagliando il numero dei posti letto disponibili per altre patologie, i moduli del Covid Hospital dell’Ospedale del Mare nel 2020, costati 8 milioni di euro di soldi pubblici, quelli dei cittadini che pagano le tasse, sono praticamente inutilizzati. Quelli di Caserta e Salerno addirittura non sono mai entrati in funzione perchè tuttora manca il collaudo. Una situazione davvero intollerabile che ci parla di ritardi, inefficienze che pesano sulla pelle dei cittadini campani. Mi chiedo come mai, se il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’acuirsi della pressione sugli ospedali campani in questi giorni, ci pone nuovamente di fronte al problema della sostenibilità del sistema sanitario locale e mette in luce tutti i paradossi e i limiti della gestione deluchiana.Mentre al, infatti, si stanno convertendo reparti normali in reparti Covid tagliando il numero dei posti letto disponibili per altre patologie, i moduli del Covid Hospital dell’Ospedale del Mare nel 2020, costati 8 milioni di euro di soldi pubblici, quelli dei cittadini che pagano le tasse, sono praticamente inutilizzati. Quelli di Caserta e Salerno addirittura non sono mai entrati in funzione perchè tuttora manca il collaudo. Una situazione davvero intollerabile che ci parla di ritardi, inefficienze che pesano sulla pelle dei cittadini campani. Mi chiedo come mai, se il ...

