GF Vip, Alfonso Signorini chiede un provvedimento disciplinare: "Così non vado avanti" (Di martedì 4 gennaio 2022) Al GF Vip 6 le feste di Natale e Capodanno hanno solo che scaldato gli animi dei vipponi. E infatti quella di lunedì 3 gennaio 2022, prima puntata del nuovo anno, è stata piuttosto impegnativa per Alfonso Signorini, che ha dovuto gestire una diretta piena di tensione e di colpi di scena. Scontri feroci per esempio, come quello non programmato tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli con la prima che a un certo punto ha abbandonato il faccia a faccia. O anche quello tanto atteso tra Alex Belli, di nuovo nella Casa, e Alessandro Basciano. Ma anche le nomination palesi sono state tutt'altro che facili per il conduttore del GF Vip 6. Al punto che dopo aver concluso quel segmento è sbottato.

