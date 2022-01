Montecitorio lavora a elezioni Quirinale, incognita Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) In attesa che martedì il presidente della Camera Roberto Fico comunichi ufficialmente, con relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale della convocazione, la data di inizio delle votazioni - ... Leggi su ansa (Di lunedì 3 gennaio 2022) In attesa che martedì il presidente della Camera Roberto Fico comunichi ufficialmente, con relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale della convocazione, la data di inizio delle votazioni - ...

Ultime Notizie dalla rete : Montecitorio lavora Montecitorio lavora a elezioni Quirinale, incognita Covid Il "Cts interno" della Camera, composto da dirigenti dell'amministrazione di Montecitorio ed esperti, sta valutando le misure anti - covid per garantire che le votazioni possano tenersi in condizioni ...

Mattarella all'ultimo discorso, ma cresce il pressing per il bis ... e la legge di bilancio 2022 oltre che essere un dossier arrivato a Montecitorio già chiuso sembra ... Il ticket Mattarella - Draghi è lo schema a cui lavora Luigi Di Maio da sempre. Ma non è quello di ...

Al Quirinale c’è qualcuno che non vuole Mario Draghi Ugo Zampetti, potente segretario generale della presidenza della Repubblica, nonostante la lunga carriera alla Camera e i 72 anni appena compiuti, punta a ...

