Monopattini elettrici, la più grande ricerca svela: "Sono usati come giocattoli" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Polizia di Stato, Università di Roma, la Fondazione Ania e la Asl RM1 hanno coinvolto seimila studendi per capire che uso fanno i giovani di questo mezzo. "Manca completamente la percezione del rischio" Leggi su repubblica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Polizia di Stato, Università di Roma, la Fondazione Ania e la Asl RM1 hanno coinvolto seimila studendi per capire che uso fanno i giovani di questo mezzo. "Manca completamente la percezione del rischio"

Advertising

Asgard_Hydra : TIER porta i suoi monopattini in sharing a Milano - - giusyiorlano : #Monopattini elettrici: l’#assicurazione è obbligatoria? ??Il mio ultimo articolo su Parola all'esperto di… - HDmotori : TIER porta i suoi monopattini in sharing a Milano - Alessan54335863 : @Stefania_Hanami @vallelucaf @UGiangrieco Il problema non è stato tanto lo spreco di soldi, ma l'aver ritenuto i ba… - electro7dark : @fattoquotidiano Ma i monopattini elettrici? -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini elettrici A Milano arrivano 750 nuovi monopattini elettrici in sharing Tier sbarca a Milano. La società tedesca, principale fornitore europeo di veicoli di micromobilità in sharing, da oggi infatti porta sotto la Madonnina i suoi monopattini elettrici. Il lancio - si legge in un comunicato dell'azienda - sarà con una flotta di 750 mezzi. Le tavolette elettriche in sharing, a flusso libero, sono dotate di 'luci di direzione, ...

TIER porta i suoi monopattini in sharing a Milano Dopo essere arrivata a Roma, Parma, Bari, Palermo e Trento, adesso TIER porta a Milano i suoi monopattini elettrici . All'interno della città, le persone avranno a disposizione una flotta di ben 750 ...

A Milano arrivano 750 nuovi monopattini elettrici in sharing MilanoToday.it Monopattini elettrici: l’assicurazione è obbligatoria? L’Italia ormai viaggia a due velocità e quella sostenibile sembra piacere sempre di più. Non solo monopattini elettrici, ma anche hoverboard o monoruote; insomma, tutti quelli che in gergo vengono chi ...

TIER porta i suoi monopattini in sharing a Milano TIER Mobility, uno dei principali operatori di sharing di veicoli per la micromobilità, ha di recente ampliato la sua presenza all'interno del mercato italiano grazie all'acquisizione di Vento Mobilit ...

Tier sbarca a Milano. La società tedesca, principale fornitore europeo di veicoli di micromobilità in sharing, da oggi infatti porta sotto la Madonnina i suoi. Il lancio - si legge in un comunicato dell'azienda - sarà con una flotta di 750 mezzi. Le tavolette elettriche in sharing, a flusso libero, sono dotate di 'luci di direzione, ...Dopo essere arrivata a Roma, Parma, Bari, Palermo e Trento, adesso TIER porta a Milano i suoi. All'interno della città, le persone avranno a disposizione una flotta di ben 750 ...L’Italia ormai viaggia a due velocità e quella sostenibile sembra piacere sempre di più. Non solo monopattini elettrici, ma anche hoverboard o monoruote; insomma, tutti quelli che in gergo vengono chi ...TIER Mobility, uno dei principali operatori di sharing di veicoli per la micromobilità, ha di recente ampliato la sua presenza all'interno del mercato italiano grazie all'acquisizione di Vento Mobilit ...