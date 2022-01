Il Paradiso delle Signore, gli auguri di Roberto Farnesi: 'anno indimenticabile e difficile' (Di sabato 1 gennaio 2022) Pioggia di auguri in arrivo da parte di alcuni attori de Il Paradiso delle Signore in modo particolare da Roberto Farnesi. L'interprete dell'insostituibile commendatore Guarnieri, molto prima della mezzanotte, ha avuto un pensiero per tutti i suoi fan. Attraverso Instagram ha pubblicato un post di auguri decisamente profondo, in cui ha descritto l'anno appena passato come indimenticabile e anche difficile. Gli auguri per il 2022 sono arrivati anche da parte di Emanuel Caserio il quale, allo scoccare della mezzanotte, ha preso in mano il suo cellulare ed ha mostrato i festeggiamenti in corso per l'anno nuovo. Molto toccanti sono state le parole di Neva Leoni, la quale non ha nascosto ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 gennaio 2022) Pioggia diin arrivo da parte di alcuni attori de Ilin modo particolare da. L'interprete dell'insostituibile commendatore Guarnieri, molto prima della mezzanotte, ha avuto un pensiero per tutti i suoi fan. Attraverso Instagram ha pubblicato un post didecisamente profondo, in cui ha descritto l'appena passato comee anche. Gliper il 2022 sono arrivati anche da parte di Emanuel Caserio il quale, allo scoccare della mezzanotte, ha preso in mano il suo cellulare ed ha mostrato i festeggiamenti in corso per l'nuovo. Molto toccanti sono state le parole di Neva Leoni, la quale non ha nascosto ...

