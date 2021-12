Francesco Vecchi: carriera, libri, vita privata, moglie e figlio del conduttore di Mattino Cinque (Di venerdì 31 dicembre 2021) Francesco Vecchi è nato a Milano il 7 luglio 1982 ed è il volto, insieme a Federica Panicucci, di Mattino Cinque. Francesco è dunque un conduttore televisivo ma anche un giornalista e uno scrittore molto apprezzato in Italia. Prima di approdare nella trasmissione mattutina di Canale 5, ha avuto altre esperienze televisive, sempre in Mediaset. Francesco Vecchi: l’infanzia, gli studi e l’esperienza come ricercatore presso l’Università Bocconi Francesco Vecchi ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza a Milano dove ha frequentato il Liceo Classico Giuseppe Parini. Successivamente si è laureato presso l’Università Luigi Bocconi in Discipline Economiche e Sociali. Durante la sua carriera ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021)è nato a Milano il 7 luglio 1982 ed è il volto, insieme a Federica Panicucci, diè dunque untelevisivo ma anche un giornalista e uno scrittore molto apprezzato in Italia. Prima di approdare nella trasmissione mattutina di Canale 5, ha avuto altre esperienze televisive, sempre in Mediaset.: l’infanzia, gli studi e l’esperienza come ricercatore presso l’Università Bocconiha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza a Milano dove ha frequentato il Liceo Classico Giuseppe Parini. Successivamente si è laureato presso l’Università Luigi Bocconi in Discipline Economiche e Sociali. Durante la sua...

