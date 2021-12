Somma Vesuviana, avevano un chilo di esplosivo in casa: arrestati 2 fratelli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Due fratelli, di 23 e 17 anni, sono finiti in manette a Somma Vesuviana per detenzione illegale di esplosivi e giochi pirici: nella loro abitazione di 25 ordigni artigianali e 300 congegni esplosivi. A Somma Vesuviana i Carabinieri hanno arrestato per detenzione illegale di esplosivi e giochi pirici due fratelli di 23 e 17 anni. Leggi su 2anews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Due, di 23 e 17 anni, sono finiti in manette aper detenzione illegale di esplosivi e giochi pirici: nella loro abitazione di 25 ordigni artigianali e 300 congegni esplosivi. Ai Carabinieri hanno arrestato per detenzione illegale di esplosivi e giochi pirici duedi 23 e 17 anni.

Fuochi pirotecnici illegali nel napoletano, più di un chilo di esplosivo in casa: arrestati 2 fratelli SOMMA VESUVIANA – Mancano poche ore ai festeggiamenti per la fine dell’anno ed i carabinieri stanno intensificando i controlli volti a limitare il più possibile l’utilizzo di fuochi pirotecnici illega ...

