Capodanno 2022 al cinema con Matrix Resurrection: ecco dove (Di martedì 28 dicembre 2021) Appuntamento nei The Space cinema alle 00:05 del primo gennaio 2022 con il nuovo capitolo della saga fantasy più celebre degli ultimi tempi ROMA – Gli schermi dei The Space cinema si accendono anche nella notte di San Silvestro per offrire a tutti gli spettatori la possibilità di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in sala, con la proiezione anticipata di "Matrix Resurrections", con il ritorno della coppia composta da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity; al loro fianco Neil Patrick Harris (analista) Christina Ricci (Gwyn De Vere); Priyanka Chopra (Sati); Jada Pinkett Smith (Niobe) e Yahya Abdul – Mateen II (Morpheus). "Matrix Resurrections" è il quarto film della saga simbolo della cultura cyberpunk nata a cavallo tra gli anni Novanta e i ...

