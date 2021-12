Variante Omicron | il piano di Figliuolo per fronteggiare i contagi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) : screening nelle scuole e vaccinazioni per gli indecisi con Novavax Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generalein una intervista al Corriere della Sera ha parlato delperl’aumento deia causa della: «Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lo screening nelle scuole. Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per proteggerci dal virus e dalle sue varianti». Sullo screening nelle scuole ha detto: «Ogni Regione metterà a punto un dispositivo e grazie alla grande disponibilità del ministro alla Difesa Guerini avremo il supporto dei team e dei laboratori militari. Prima della pausa natalizia, il personale militare ha effettuato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Un piano per fermare l'avanzata della'a base' di screening nelle scuole e di una forte accelerazione con la somministrazione delle terze dosi di vaccino , che stando all'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di ...Intanto le autorità australiane hanno comunicato la prima morte legata alla. Si tratta di un uomo di 80 anni con precedenti problemi di salute che viveva nello stato del Nuovo ...Capodanno blindato in Italia per via della diffusione della variante Omicron. Quindi, discoteche chiuse, cancellati concerti e feste in piazza. Già a livello locale in molte città i sindaci avevano gi ...Aumenta la pressione sull'ospedale di Cosenza per il diffondersi della variante Omicron e per le tante persone non vaccinate contro il Covid ...