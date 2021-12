Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 dicembre 2021)DEL 26 DICEMBREORE 09.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAVIABILITA’ REGOLARE IN QUESTA PRIME ORE DEL MATTINO SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLACOMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI BREVI CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA A CAUSA DI UN INCIDENTE SIAMO ALL’ ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SEMPRE IN TEMA DI VIABILITA’ RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22:00 VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TONNELLATE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO LIMITATO PER I TRAM 3L E 19 A CAUSA DI UN GUASTO A VETTURA ATTIVO SERVIZIO BUS IN SOSTITUZIONE SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO FERROVIE REGIONALI ...