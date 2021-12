Conte ha trasformato il Tottenham: più che mai in corsa per il quarto posto (Di domenica 26 dicembre 2021) Conte ha trasformato il Tottenham. Gli Spurs sono quinti a sei punti dal quarto posto ma con tre partite in meno rispetto all’Arsenal. Il Tottenham ha superato 3-0 il Crystal Palace. In gol anche Harry Kane. Goleade da boxing day. Il Manchester City surclassa il Leicester 6-3, anche se da 4-0 si fa rimontare fino a 4-3. La squadra di Guardiola è prima con 47 punti, sei in più del Liverpool che ne ha una da recuperare. Molto bene l’Arsenal che ha vinto 5-0 in casa del Norwich ed è sempre più quarto. Infine, la vittoria fuori casa del Southampton sul West Ham: 3-2 che allontana gli hammers dal quarto posto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 dicembre 2021)hail. Gli Spurs sono quinti a sei punti dalma con tre partite in meno rispetto all’Arsenal. Ilha superato 3-0 il Crystal Palace. In gol anche Harry Kane. Goleade da boxing day. Il Manchester City surclassa il Leicester 6-3, anche se da 4-0 si fa rimontare fino a 4-3. La squadra di Guardiola è prima con 47 punti, sei in più del Liverpool che ne ha una da recuperare. Molto bene l’Arsenal che ha vinto 5-0 in casa del Norwich ed è sempre più. Infine, la vittoria fuori casa del Southampton sul West Ham: 3-2 che allontana gli hammers dal. L'articolo ilNapolista.

