Covid, boom di contagi tra operatori sanitari. Quasi 6mila nuovi casi (Di venerdì 24 dicembre 2021) boom di contagi tra operatori sanitari: la quota sfiora i 6mila casi. Sono Quasi 6mila secondo l’ultimo dato fornito dall’Iss. Numeri elevati e allarmanti: 5592 sono gli operatori sanitari contagiati negli ultimi 30 giorni, 186 si infettano ogni 24 ore, di cui ben 152 sono infermieri. Preoccupazione da parte di Antonio De Palma, presidente nazionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 dicembre 2021)ditra: la quota sfiora i. Sonosecondo l’ultimo dato fornito dall’Iss. Numeri elevati e allarmanti: 5592 sono gliati negli ultimi 30 giorni, 186 si infettano ogni 24 ore, di cui ben 152 sono infermieri. Preoccupazione da parte di Antonio De Palma, presidente nazionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, boom di casi tra operatori sanitari: quasi 5mila in 30 giorni #covid - Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - qnazionale : Contagi Covid oggi Italia: è record, boom in Lombardia. Bollettino e dati del 23 dicembre - EmMicucci : #Covid #Iss: Boom incidenza: aumenta del +45,6% in una sola settimana, +100 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Sale… - nmjndimples : Io non posso svegliarmi e trovare su Weverse Jimin e Jin e poi boom YOONGI POSITIVO AL COVID. Ho iniziato il 24 dic… -