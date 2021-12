Lazio, sfuma l’idea Botheim: il norvegese va al Krasnodar (Di giovedì 23 dicembre 2021) sfuma l’ipotesi Erik Botheim per la Lazio. L’attaccante classe 2000, autore di tre gol contro la Roma in Conference League, volerà infatti in Russia, al Krasnodar. Il Bodø/Glimt, attuale club del giovane norvegese, ha accettato l’offerta di 5 milioni presentata nei giorni scorsi. Botheim, che era finito nel mirino del club biancoceleste, ha firmato un contratto fino al 2025. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021)l’ipotesi Erikper la. L’attaccante classe 2000, autore di tre gol contro la Roma in Conference League, volerà infatti in Russia, al. Il Bodø/Glimt, attuale club del giovane, ha accettato l’offerta di 5 milioni presentata nei giorni scorsi., che era finito nel mirino del club biancoceleste, ha firmato un contratto fino al 2025. SportFace.

