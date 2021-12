Inter-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Torino, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022. I campioni d’Inverno vogliono ottenere altri tre punti per mantenere quantomeno invariato il proprio vantaggio sulle inseguitrici: i nerazzurri dovranno però prestare attenzione ai granata che sembrano aver trovato continuità. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre. Inter-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ile isudi, match valido per la diciannovesima giornata di. I campioni d’Inverno vogliono ottenere altri tre punti per mantenere quantomeno invariato il proprio vantaggio sulle inseguitrici: i nerazzurri dovranno però prestare attenzione ai granata che sembrano aver trovato continuità. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini. SportFace.

Advertising

Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - MarcelloChirico : Scusa Paolo, com'era la storia che 'oggettivamente la #Juventus è sempre finita in mezzo ad ogni inchiesta' e che a… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Non sapete come prepararvi all'ultima partita dell'anno? Non preoccupat… - kravotz : @BelpassoAlberto @marcoconterio @fbernardeschi Glielo auguro. Al Milan, al Sassuolo, all'Inter. Basta che sparisca da Torino sto mediocre - infoitsport : VIDEO – Inter-Torino, l’ultimo precedente: vittoria di rimonta -