Il visone non è più di moda: stop a tutti gli allevamenti di animali da pelliccia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una svolta storica, benché in ritardo: dal prossimo primo gennaio 2022 l'Italia mette al bando gli allevamenti di animali – visoni, volpi, procioni, cincillà – per ricavarne pellicce. È grazie a un emendamento alla Legge di Bilancio 2022, approvato ieri dalla Commissione Bilancio del Senato, che viene riconosciuto un principio che organizzazioni come la Lav (Lega Anti Vivisezione) chiedono almeno dal 2011. Si tratta di un emendamento trasversale, la cui prima firmataria è la senatrice Loredana De Petris (LeU, con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

