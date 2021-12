Agrigento, bambina di due anni muore nell'incendio divampato in casa (Di martedì 21 dicembre 2021) Una bambina di due anni è morta sorpresa nel lettino da un incendio divampato in casa. La tragedia è avvenuta in un'abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro , 30 chilometri da Agrigento. ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Unadi dueè morta sorpresa nel lettino da unin. La tragedia è avvenuta in un'abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro , 30 chilometri da. ...

