Trasporto aereo | rivoluzione nei cieli con H2 Clipper

Il dirigibile come velivolo del futuro? Sembra uno scherzo e invece l'H2 Clipper potrebbe davvero rivoluzionare il Trasporto aereo grazie a mezzi sostenibili e veloci. Una società californiana ha infatti progettato un dirigibile che utilizza innovative celle a combustibile per idrogeno e potenti motori elettrici per percorrere distanze di circa diecimila chilometri a quasi trecento chilometri all'ora! Il dirigibile del futuro (H2 Clipper) – curiosauro.itIn volo con i dirigibili H2 Clipper La startup californiana H2 Clipper si è messa in testa di riempire il cielo del futuro di dirigibili. Il Trasporto aereo del domani potrebbe infatti essere affidato a dirigibili pieni di idrogeno, pensati per il carico intercontinentale e per viaggi ecosostenibili.

