Softball: calendario e gironi Serie A1 2022 ufficiali. Si inizia ad aprile, 12 squadre alla partenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il calendario della Serie A1 di Softball 2022 è stato rilasciato dalla FIBS. Saranno dodici le squadre che contenderanno a Forlì il titolo di Campione d’Italia, ma è anche la stagione del ritorno della città di Bussolengo nel massimo campionato: una piazza, questa, che sa cosa significa il sapore della vittoria. Di seguito i due raggruppamenti nei quali è divisa la massima Serie tricolore: GIRONE A – Bollate Softball 1969, Saronno Softball, Pianoro Softball, USG Collecchio, Sestese SC, New Bollate ASDGIRONE B – SC Forlì, Thunders & Dragons Castelfranco, Caronno Softball, Nuoro Softball, Old Parma BSC, Bussolengo Softball 2.0 Se, come per il campionato di baseball, ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) IldellaA1 diè stato rilasciato dFIBS. Saranno dodici leche contenderanno a Forlì il titolo di Campione d’Italia, ma è anche la stagione del ritorno della città di Bussolengo nel massimo campionato: una piazza, questa, che sa cosa significa il sapore della vittoria. Di seguito i due raggruppamenti nei quali è divisa la massimatricolore: GIRONE A – Bollate1969, Saronno, Pianoro, USG Collecchio, Sestese SC, New Bollate ASDGIRONE B – SC Forlì, Thunders & Dragons Castelfranco, Caronno, Nuoro, Old Parma BSC, Bussolengo2.0 Se, come per il campionato di baseball, ...

Softball: calendario e gironi Serie A1 2022 ufficiali. Si inizia ad aprile, 12 squadre alla partenza OA Sport La FIBS annuncia gironi e calendari delle massime serie di baseball e softball La FIBS annuncia gironi e calendari delle massime serie di baseball e softball (Serie A, Serie B, Serie A1 e Serie A2) ...

Softball, calendario A1 2022: stavolta Saronno e Caronno non si trovano SARONNO – Novità per la serie A1 della regular season: la federazione Softball ha rimescolato le carte per la stagione 2022. Organizzata su due gironi nazionali, le squadre che si sfideranno ...

