Gabriel Boric vince le elezioni in Cile | “Non possiamo più avere un Presidente che dichiara guerra al suo stesso popolo” – Video

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Il rispetto dei diritti umani è sempre e ovunque un impegno costante e che nonmai più, per nessuna ragione,uncheal suo”. Così,, il neo elettodeldurante il suo “discorso della vittoria”. L’esponente del centrosinistra, a soli 35 anni, è il più giovaneeletto della storia. “Creeremo anche un sistema nazionale di assistenza – continua il millennial – che riconosca e valorizzi le donne. Faremo progressi nella socializzazione, nella valorizzazione, lasciandoci alle spalle l’eredità patriarcale della nostra società”. Il leader della sinistrana – diventato il più ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Cile, elezioni presidenziali: vince il candidato della sinistra Gabriel Boric - GassmanGassmann : Gabriel Boric, vince le elezioni in Cile. Il più giovane presidente della storia del paese. Candidato di sinistra ,… - simofons : La militanza nei movimenti studenteschi, l’attivismo e infine l’elezione tra le fila della sinistra. Da lì in poi p… - senzafili2 : RT @ellyesse: «È cominciata una stagione di cambiamenti e di giustizia sociale» Gabriel Boric ha battuto l’avversario di destra, nostalgico… - francofda52 : RT @gadlernertweet: Da ventenne Gabriel #Boric era animatore della protesta studentesca. A 35 anni diviene presidente del #Cile. Ha sconfit… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel Boric

Il Cile ha un nuovo presidente., 35 anni, il 19 dicembre ha vinto il secondo turno delle elezioni ottenendo il 55,8 delle preferenze e affermandosi sul candidato di estrema destra José Antonio Kast. Sostenuto dalla ...ROMA -è il nuovo presidente del Cile. Il conteggio dei voti espressi al secondo turno delle presidenziali di ieri ha rivelato che il candidato di sinistra ha staccato di ben dieci punti l'...Il nuovo presidente cileno è Gabriel Boric, con il 55,87% dei voti. Il trentacinquenne ex leader studentesco, in questo mese, si è sforzato in ogni modo di dare di sé un’immagine rassicurante e ...Il Cile ha un nuovo presidente. Gabriel Boric, 35 anni, il 19 dicembre ha vinto il secondo turno delle elezioni ottenendo il 55,8 delle preferenze e affermandosi sul candidato di estrema destra José ...