Pagelle Milan-Napoli 0-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 19 dicembre 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di. A San Siro i ragazzi di Luciano Spalletti trovano subito la via del gol grazie ad Elmas che incorna alla perfezione, da calcio d’angolo, battendo Maignan. La partita è combattuta, ma poche occasioni da gol con ilche non riesce ad essere fluido senza impensierire Ospina. Gli ospiti, ad inizio secondo tempo, sprecano una clamorosa palla gol con Petagna che si fa rimontare da Tomori proprio sul più bello. Nel finale Ibrahimovic ha l’occasione dell’1-1 ma mastica il sinistro, ma ci pensa Kessie al 90? a trovare il gol del pareggio su una mischia incredibile. EPISODIO DA MOVIOLA AL ...

(4 - 2 - 3 - 1): Maignan voto 6: non sembra responsabile in occasione del gol di Elmas. Tra i pali è il solito 'felino'. Florenzi voto 6.5: si fa vedere ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22: Milan Napoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Napoli, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Elmas, Florenzi FLOP: Kessie, Demme VOTI