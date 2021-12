La lite tra Alex e Delia in treno era finta? Un ex concorrente del GF Vip svela di averli visti e sgancia una bomba VIDEO

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel corso della giornata di ieri sul web non si è fatto altro che parlare della furioseinavvenuta tra, tuttavia, essa potrebbe essere stata. I dubbi sulla veridicità del loro comportamento sono sorti a molti, tuttavia, a dare qualche informazione in più è stato un exdel L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

capuanogio : Lite tra #Marotta e #Barone nell'assemblea dove si è parlato di un possibile rinvio delle scadenze del pagamento st… - ParliamoDiNews : Agorà, 40 minuti di ritardo? `Furibonda lite tra Luisella Costamagna e Di Mare, lei aveva lasciato lo studio` – Lib… - rubiku : RT @capuanogio: Lite tra #Marotta e #Barone nell'assemblea dove si è parlato di un possibile rinvio delle scadenze del pagamento stipendi (… - tRaCiNa77 : RT @capuanogio: Lite tra #Marotta e #Barone nell'assemblea dove si è parlato di un possibile rinvio delle scadenze del pagamento stipendi (… - Libero_official : Ieri, giovedì 16 dicembre, #Agorà è andato in onda con 40 minuti di ritardo: indiscrezioni, durissimo scontro tra… -

Ultime Notizie dalla rete : lite tra

Il Consiglio europeo, dopo lacon la Commissione, già rientrata mercoledì pomeriggio in seguito al colloquioil ministro Speranza e la commissaria alla Salute Kyriakides , ha deciso di fare ......alle maniil dg dell'Inter Marotta e il suo collega della Fiorentina Joe Barone . Sono volati gli stracci in via Rossellini con paroloni, offese, avvertimenti e parolacce. Il motivo della? I ...Sulle pagine odierne di Tuttosport viene dato conto questa mattina del violento diverbio - già anticipato ieri da Firenzeviola.it (LEGGI QUI) - che è andato in scena ieri negli ...Sulle pagine odierne di Tuttosport viene dato conto questa mattina del violento diverbio - già anticipato ieri da Firenzeviola.it (LEGGI QUI) - che è andato in scena ieri negli ...