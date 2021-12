Sanità: 'in aumento sanzioni a operatori', guida Consulcesi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano, 15 dic. (Adnkronos Salute)() - "Tra decreti legislativi, leggi, norme, codici etici e regolamenti aziendali, il lavoro dei medici e degli operatori sanitari è diventato una corsa a ostacoli. Non a caso negli ultimi anni, e ancora di più con l'emergenza Covid, si è verificato un vero e proprio boom di procedimenti e sanzioni a carico dei sanitari, con conseguenze più o meno gravi sulla loro carriera e, in alcuni casi, anche sulla qualità delle prestazioni che diventano eccessivamente 'prudenti'". Lo rileva Consulcesi in occasione del webinar 'Conseguenze disciplinari della responsabilità sanitaria', organizzato da Consulcesi & Partners (C&P) per aiutare gli operatori a orientarsi "in questo caos normativo e in questa giungla di sanzioni". Ai sanitari gli esperti offrono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano, 15 dic. (Adnkronos Salute)() - "Tra decreti legislativi, leggi, norme, codici etici e regolamenti aziendali, il lavoro dei medici e deglisanitari è diventato una corsa a ostacoli. Non a caso negli ultimi anni, e ancora di più con l'emergenza Covid, si è verificato un vero e proprio boom di procedimenti ea carico dei sanitari, con conseguenze più o meno gravi sulla loro carriera e, in alcuni casi, anche sulla qualità delle prestazioni che diventano eccessivamente 'prudenti'". Lo rilevain occasione del webinar 'Conseguenze disciplinari della responsabilità sanitaria', organizzato da& Partners (C&P) per aiutare glia orientarsi "in questo caos normativo e in questa giungla di". Ai sanitari gli esperti offrono ...

